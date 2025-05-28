Samsun Vezirköprü Barajı doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı

Samsun'un Vezirköprü Barajı'nın son yağışlar ile doluluk oranının yüzde 80'lere ulaştığı, tarım arazilerinin kuraklık tehlikesi kalmadığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, evlere sağlıklı ve içilebilir suyu ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerinin taşkın risklerine karşı kontrolünü sağlamak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktığına işaret etti.

Vezirköprü Ovası'na bereket geldiğini ifade eden Balta, 120 bin 440 dekar zirai araziye sulama suyu sağlayan Vezirköprü Barajı'nda doluluk oranının yüzde 80'lere ulaştığını ve tarım arazilerinde kuraklık tehlikesi kalmadığını belirtti.

Balta, "Sulama suyu arzının güvene alındığı yörede, sulu tarım ürünleri yetiştiriciliği ile ekonomiye katkı sağlanacaktır. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezonu diliyoruz. Vezirköprü Ovası Sulaması ile birlikte 2025 yılı birim fiyatları ile yıllık 8.054 TL dekar başına gelir artışı, 2 bin 45 kişiye istihdam alanı ve milli ekonomiye yıllık 970 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.