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        Samsun'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 15:24 Güncelleme: 28.05.2025 - 15:24
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        Samsun'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.D'yi (30) saklandığı adreste yakaladı.

        Firari hükümlünün ikametinde yapılan aramada 20,97 gram sentetik uyuşturucu ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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