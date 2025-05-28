Samsun'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Firari hükümlünün ikametinde yapılan aramada 20,97 gram sentetik uyuşturucu ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Bu kapsamda ekipler, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.D'yi (30) saklandığı adreste yakaladı.

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