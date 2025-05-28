Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

İkamette yapılan aramada, 14 paket halinde toplam 100 gram sentetik uyuşturucu, 24 sentetik ecza hapı, 1,56 gram esrar, bir miktar kokain ile hassas terazi ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda Y.A. (38), A.A. (27) ve Y.O. (27) gözaltına alındı.

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