Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yürüttü.
Düzenlenen operasyonda Y.A. (38), A.A. (27) ve Y.O. (27) gözaltına alındı.
İkamette yapılan aramada, 14 paket halinde toplam 100 gram sentetik uyuşturucu, 24 sentetik ecza hapı, 1,56 gram esrar, bir miktar kokain ile hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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