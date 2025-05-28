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        Samsun'daki halk eğitimi merkezi "Kalite Yönetim Sistem Belgesi"yle hizmet kalitesini artırdı

        Atakum Halk Eğitimi Merkezi, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ile hizmet kalitesini güçlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 16:41 Güncelleme: 28.05.2025 - 16:56
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        Samsun'daki halk eğitimi merkezi "Kalite Yönetim Sistem Belgesi"yle hizmet kalitesini artırdı
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        Atakum Halk Eğitimi Merkezi, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ile hizmet kalitesini güçlendirdi.

        Türk Standartları Enstitüsünce (TSE) gerçekleştirilen denetimi başarıyla tamamlayarak 11 Şubat'ta "TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi"ni almaya hak kazanan merkez, bu sistemle birlikte iş süreçlerini daha etkili ve hızlı hale getirdi.

        Bu sistemle merkez daha çok kurs açabilirken kursiyerlerin isteklerine daha hızlı yanıt vererek eğitim kalitesini yükseltme fırsatını yakaladı.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Erkan Altıntaş, AA muhabirine, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi'ne sahip Türkiye'deki ilk ve tek halk eğitim merkezi unvanına sahip olduklarını söyledi.

        Kalite yönetim sisteminin iş akışlarının süreçlere bağlı olarak yürütüldüğü bir sistem olduğunu belirten Altıntaş, "Biz bu sistem sayesinde öğretmenlerimizin, usta öğreticilerimizin, kursiyerlerimizin taleplerini etkili, verimli ve en kısa sürede gerçekleştirme imkanına sahip olduk." dedi.

        Kalite yönetim sistemiyle birlikte daha fazla başarı elde ettiklerini anlatan Atıntaş, şöyle devam etti:

        "Atakum Halk Eğitim Merkezi olarak Bakanlığımızın 2022-2023 eğitim öğretim yılında uygulamaya koymuş olduğu dijital pazarlama alanında Türkiye birincisi olduk. Aynı başarıyı bir sonraki yıl da elde ettik. Bu başarıyı dijital okuryazarlık alanında da yine 2022-2024 eğitim öğretim yılında iki yıl üst üste tekrar gerçekleştirme imkanına sahip olduk. Yine Bakanlığımızın Eğitimde İyi Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında 2022-2024 eğitim öğretim yılında iki yıl üst üste Atakum Halk Eğitimi Merkezinin yapmış olduğu çalışmalar değerlendirmeye layık görüldü. Bakanlığımızın geçen yıl uygulamaya koymuş olduğu Halk Eğitimi Merkezlerinin Kapasitesinin Arttırılması Projesi'nde de Türkiye birincisi olduk. Tüm bu başarılarımızın sebebi kalite yönetim sistemini kurumumuzda uygulamamızdır."

        Atakum Halk Eğitim Merkezi Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi Tuba Öztürk Çelik ise kalite yönetim sisteminin öneminden bahsederek, "Zaman kaybını da önleyen bu sistem ile gidişatın ne aşamada olduğu periyodik olarak ölçülüp toplantılarda değerlendirilerek kurumumuzun iyileşmesine ve gelişmesine katkıda bulunmuştur." ifadesini kullandı.

        TSE Karadeniz Bölge Koordinatörü Erol Kaygı da merkezin 3 yıl süren hummalı bir çalışmanın ardından belgeyi kazandığını belirterek, "Atakum Halk Eğitimi Merkezi ülkemizin milli standartlar teşkilatı olan Türk Standartları Enstitüsünden bu belgeyi almaya hak kazanan ilk Halk Eğitimi Merkezidir. Bundan böyle Enstitümüz uzmanlarınca Atakum Halk Eğitimi Merkezine ilk iki yıl gözetim, üçüncü yıld a belge yenileme tetkiki gerçekleştirilerek sistemin etkin işletilip işletilmediği, iyileştirme sağlanan ve iyileştirmeye açık alanlar tespit edilerek raporlanacaktır. Biz buna kalite yolculuğu diyoruz." dedi.

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