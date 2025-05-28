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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Samsun'da şehit ailesini ziyaret etti

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Samsun'da şehit ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 19:56 Güncelleme: 28.05.2025 - 19:56
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Samsun'da şehit ailesini ziyaret etti
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Samsun'da şehit ailesini ziyaret etti.

        Bakan Göktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, Samsun programı çerçevesinde, 2013 yılında Şırnak'ta şehit olan İsmail Palaş'ın kıymetli ailesini ziyaret etti. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Şehit İsmail Palaş'ın babası Adem, annesi Nuran ve kız kardeşi Büşra Palaş'ın yer aldığı ziyarette Göktaş, aileye başsağlığı dileyerek dua etti.

        Uzman Çavuş İsmail Palaş, 2013 yılında Şırnak'ta arkadaşının tüfeğinden çıkan kaza kurşunuyla şehit olmuştu.

        Göktaş'a Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Necmettin Aygün, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ve MHP İl Başkanı Burhan Mucur da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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