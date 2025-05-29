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        GÜNCELLEME - Samsun'da kardeşini silahla öldüren zanlı adliyede

        Samsun'da kardeşini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 00:58 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:06
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        GÜNCELLEME - Samsun'da kardeşini silahla öldüren zanlı adliyede
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        Samsun'da kardeşini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kentteki berber salonunda tıraş olan Barış K'yi (43) tabancayla ateş ederek öldüren ağabey Ahmet K'nin (46) yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri çalışma yürüttü.

        Ekipler, 54 ayrı güvenlik kamerasına ait yaklaşık 213 saatlik görüntü kaydını inceleyerek şüphelinin saklandığı adresi tespit etti.

        İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'ne operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheli Ahmet K'yi suç aletiyle yakaladı.

        Operasyonda M.S. (46) ve A.S. (58) de "yardım ve yataklık yapmak" suçundan gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Ahmet K. ile M.S. ve A.S, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kentte, 27 Mayıs'ta Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'ndeki berberde tıraş olan Barış K'ye tabancayla ateş eden ağabey Ahmet K. olay yerinden kaçmış, hastaneye kaldırılan Barış K. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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