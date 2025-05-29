Havza Fen Lisesinde Bilim ve Kültür Şenliği düzenlendi.

Şenlik öğrencilerin roman kahramanlarını canlandırdığı ve kitapları tanıttığı etkinlik ile sona erdi.

Şenlikte okul öğrencileri tarafından kartlarla "Doğu Türkistan ve Gazze'de Katliama Hayır" koreografisi oluşturuldu.

Kaymakam Ayvat ve beraberindekiler, 30 öğretmen gözetiminde 70 öğrenci tarafından hazırlanan 27 projeyi gezerek öğrencilerden bilgiler aldılar.

Konuşmanın ardından Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Garnizon Komutan Vekili Astsubay Emre Sazlıdere, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ve diğer katılımcılar ile birlikte şenlik kapsamında hazırlanan proje sergisini ziyaret açtılar.

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