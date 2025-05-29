Samsun'da örtü altı üretim yapan 191 çiftçinin sera naylonu yenilendi

Tarım ve Orman Bakanlığının "Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Samsun'da örtü üretimi yapan 191 çiftçinin sera naylonları yenilendi.

Samsun'da proje kapsamında örtü altı üretimi yapan ve örtüsü afetlerden zarar gören, yırtık, yamalı, eksik ve sera üst örtüsü ekonomik ömrünü tamamlamış 191 üreticiye sera naylonu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende, toplam bütçesi 5 milyon 376 bin olan projeye Bakanlığın 2 milyon 500 bin lira katkı verdiğini söyledi.

Samsun'da 2025 yılı örtü altı varlığının 2 bin 559 dekar olduğunu belirten Sağlam, "Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında örtü altı üretimi yapan ancak örtüsü afetlerden zarar görmüş, yırtık, yamalı, eksik ve sera üst örtüsü ekonomik ömrünü tamamlayıp müracaat eden üreticilere sera naylonu desteği sağlanmıştır. Proje kapsamında son 2 yılda 346 üreticimize ait 350 dekar seranın naylon örtüleri yenilenmiştir." dedi.