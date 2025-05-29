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        Samsun'da gümrük kaçağı ürünler satan şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen operasyonda yasa dışı yollardan ülkeye getirilen gümrük kaçağı ürünleri sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 17:08 Güncelleme: 29.05.2025 - 17:08
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        Samsun'da gümrük kaçağı ürünler satan şüpheli yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen operasyonda yasa dışı yollardan ülkeye getirilen gümrük kaçağı ürünleri sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K'nin (38) iş yerinde yasa dışı yollardan ülkeye getirilen gümrük kaçağı ürünler bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 210 kol saati, 160 güneş gözlüğü, 4 kilogram nargile tütünü ile 32 elektronik sigara likiti ele geçirdi.

        Gözaltına alınan A.K, jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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