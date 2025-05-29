Samsun'da gümrük kaçağı ürünler satan şüpheli yakalandı

Operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 210 kol saati, 160 güneş gözlüğü, 4 kilogram nargile tütünü ile 32 elektronik sigara likiti ele geçirdi.

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