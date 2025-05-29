Samsun'da hendeğe devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde hendeğe devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Samsun’un Bafra ilçesinde hendeğe devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yahya Ç. (70) yönetimindeki 55 AAB 942 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu İkiztepe mevkisinde hendeğe devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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