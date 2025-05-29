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        Samsun'da hendeğe devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hendeğe devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 23:27 Güncelleme: 29.05.2025 - 23:31
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        Samsun'da hendeğe devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Samsun’un Bafra ilçesinde hendeğe devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Yahya Ç. (70) yönetimindeki 55 AAB 942 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu İkiztepe mevkisinde hendeğe devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobilden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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