Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da "Bizim Heybe'miz Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Resim Sergisi" açıldı

        Samsun'un Ladik ilçesinde "Bizim Heybe'miz Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Resim Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 15:03 Güncelleme: 30.05.2025 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da "Bizim Heybe'miz Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Resim Sergisi" açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Ladik ilçesinde "Bizim Heybe'miz Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Resim Sergisi" açıldı.

        Bizim Heybe'miz Kültür ve Sanat Derneği öncülüğünde düzenlenen serginin açılışı, Kuledibi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

        Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, burada yaptığı konuşmada, sanata ve sanatçıya önem verdiklerini belirterek, "İlçede bu tür kültürel faaliyetler artarak devam edecektir. Ladik'te ilk defa düzenlenen bu sergi ve çalıştayın memleketimizde olmasından dolayı gurur duydum." dedi.

        Bizim Heybe'miz Kültür ve Sanat Derneği Başkanı İzzet Acarel de ilçeye ilk çalıştayı ve ilk sergiyi getirdiği için heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirerek, Makedonya ve Bulgaristan'dan birer sanatçı olmak üzere 17 sanatçının sergiye katıldığını kaydetti.

        Daha sonra açılışı yapılan resim sergisine katılan sanatçılarla sergiye katkı verenlere belge verildi.

        Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Kurtman Ersanlı ile sanatçı ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Darp edilen kadın hastanede öldü!
        Darp edilen kadın hastanede öldü!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        3 çocuk annesi boğularak öldürüldü!
        3 çocuk annesi boğularak öldürüldü!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi!
        4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi!
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak
        Deniz feneri ebeveynliği
        Deniz feneri ebeveynliği
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi

        Benzer Haberler

        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bisiklet turu düzenlendi
        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bisiklet turu düzenlendi
        Samsun'da Dünya Tütünsüz Günü kapsamında bando eşliğinde yürüyüş düzenlendi
        Samsun'da Dünya Tütünsüz Günü kapsamında bando eşliğinde yürüyüş düzenlendi
        Isırgan otundan yapılan dondurma ağızları tatlandırıyor
        Isırgan otundan yapılan dondurma ağızları tatlandırıyor
        Gençlerde spor kaynaklı kalp ölümleri düzenli muayene ile önlenebilir
        Gençlerde spor kaynaklı kalp ölümleri düzenli muayene ile önlenebilir
        DSİ 7. Bölge Müdürlüğünden 19 Mayıs Barajı'yla ilgili iddialara ilişkin açı...
        DSİ 7. Bölge Müdürlüğünden 19 Mayıs Barajı'yla ilgili iddialara ilişkin açı...
        Samsun merkezli 'Maydonoz Döner' operasyonunda 14 şüpheli adliyede
        Samsun merkezli 'Maydonoz Döner' operasyonunda 14 şüpheli adliyede