Samsun'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, şüpheli G.Ş'nin (24) yasa dışı bahis ve kumar oynattığını belirledi.
Çarşamba ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, G.Ş'yi gözaltına aldı.
Operasyonda, çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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