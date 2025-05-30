MHP Samsun İl Başkanı Mucur, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur'un MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiği bildirildi.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki genel merkezde yapılan ziyarette, 27 yıl aradan sonra Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Reeder Samsunspor'un başarısı da gündeme geldi.

Mucur, Samsunsporlu futbolcular tarafından imzalanan formayı Bahçeli’ye takdim etti.

Mucur, "Bilge liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendiye, Samsunsporlu futbolcularımızın imzaladığı formayı takdim ettik. Genel Başkanımız, tüm Samsunlu hemşehrilerimize selamlarını iletti. Sayın Devlet Bahçeli Bey'e Allah’tan sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler niyaz ederiz. Allah kendisini başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

Mucur, Bahçeli'nin yaklaşan Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.