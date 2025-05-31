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        Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

        Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 12:29 Güncelleme: 31.05.2025 - 12:55
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        Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
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        Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Cemal A. (75) yönetimindeki 55 AIR 271 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolunun Bahçeler Mahallesi mevkisinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Can'a (77) çarptı.

        Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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