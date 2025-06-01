Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 11 bin 620 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.
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