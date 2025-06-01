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        Samsun'da trafik polisleri dinlenme tesislerinde anonslarla vatandaşları uyarıyor

        Samsun'da Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü trafik güvenliğini artırmak amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sıklaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 13:00 Güncelleme: 01.06.2025 - 13:00
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        Samsun'da trafik polisleri dinlenme tesislerinde anonslarla vatandaşları uyarıyor
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        Samsun'da Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü trafik güvenliğini artırmak amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sıklaştırdı.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları trafik kurallarına uymaları yönünde anonslarla uyarıyor.

        Ekipler, sorumluluk bölgelerinde sürücü ve yolculara yönelik farkındalık faaliyetleri yürütüyor.

        Bu kapsamda, Samsun-Ordu ve Samsun-Ankara kara yolu üzerindeki dinlenme tesislerinde trafik kurallarını uyulması yönünde anonslar yapılmaya başlandı.

        Yapılan anonslarda vatandaşlara "Hayatınız için kemerinizi takın!" çağrısı tekrarlanırken, emniyet kemerinin sadece yasal bir zorunluluk olmadığı, aynı zamanda hayat kurtaran kritik bir önlem olduğu vurgulandı.

        Samsun polisi, bayram süresince trafik akışının güvenliğinin sağlanması ve olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla bu tür bilgilendirme faaliyetlerine devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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