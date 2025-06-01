Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Osman Gökhan Bilir, Özcan Sultanoğlu
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Schindler, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Moundilmadji
Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Uzodimma, Kolovetsios, Kayra Cihan, Carole, Attamah, Nurettin Korkmaz, Baran Ali Gezek, Ackah, Cardoso, Nazon
Sarı kartlar: Dk. 44 Kolovetsios (Bellona Kayserispor),
SAMSUN
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