Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bomba uzaktan müdahale aracı "TMR-II Halil" jandarmanın hayat kurtaran yardımcısı

        RECEP BİLEK - Samsun Jandarma Komutanlığı envanterine 2023 yılında kazandırılan kumandalı bomba uzaktan müdahale aracı "TMR-II Halil", şüpheli cisim ve patlayıcı maddelere müdahalede kolaylık sağlıyor, personelin yaralanma riskini azaltıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 11:05 Güncelleme: 02.06.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bomba uzaktan müdahale aracı "TMR-II Halil" jandarmanın hayat kurtaran yardımcısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        RECEP BİLEK - Samsun Jandarma Komutanlığı envanterine 2023 yılında kazandırılan kumandalı bomba uzaktan müdahale aracı "TMR-II Halil", şüpheli cisim ve patlayıcı maddelere müdahalede kolaylık sağlıyor, personelin yaralanma riskini azaltıyor.

        Samsun İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında meydana gelen olaylara müdahale eden İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü Patlayıcı Madde İmha Timi, Samsun'un yanı sıra Sinop İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde meydana gelen olaylara da müdahale ediyor.

        Yerli ve milli imkanlarla üretilen ve jandarma envanterine Eylül 2023 tarihinde kazandırılan "TMR-II Halil Bomba Uzaktan Müdahale Aracı", ismini 2020 yılında Sakarya'da bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya müdahale esnasında şehit olan Patlayıcı Madde İmha Uzmanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'den alıyor.

        Patlayıcı madde ve şüpheli cisimlere müdahale esnasında keşif ve cismi etkisiz hale getirmek amacıyla kullanılan "TMR-II Halil Bomba Uzaktan Müdahale Aracı" personelin yaralanma riskini azaltıyor.

        Kontrol paneli, platform ve robotik kol olmak üzere 3 ana parçadan oluşan TMR-II Halil Bomba Uzaktan Müdahale Aracı, gece gündüz çalışabiliyor, video ve fotoğraf çekimi yapılabiliyor.

        Kontrol paneli üzerinde bulunan ses sitemiyle uzaktan komut verebilmenin yanı sıra ortam sesi dinleyebilen araç, açık alanda 250 metreye kadar, kapalı alanlarda ise kablolu şekilde 100 metreye kadar kullanılabiliyor.

        Robotik kola takılabilen kıskaç, metal kesici aparat ve cam kırıcı aparat sayesinde şüpheli cisim veya patlayıcı maddelere uzaktan müdahale sağlanıyor.

        Patlayıcı Madde İmha Uzmanı Astsubay Kıdemli Çavuş Şuayip Karakaya, AA muhabirine, İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü Patlayıcı Madde İmha Timi olarak suç teşkil eden olaylarda adli makamlar tarafından verilecek görevler doğrultusunda patlayıcı madde olayına müdahale ederek olay yeri incelemesini yaptıklarını söyledi.

        - "Araç tamamen yerli ve milli"

        Patlayıcı madde olaylarında kullandıkları malzemeler arasında TMR-II Halil Bomba Uzaktan Müdahale Aracı'nın da yer aldığını belirten Karakaya, "Araç tamamen yerli ve milli. Bomba uzaktan müdahale aracı, patlayıcı madde ve şüpheli cisimlere müdahale esnasında keşif ve zararsız hale getirme amacıyla kullanılmaktadır. Kamu düzeninin korunması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için sahip olduğumuz ekipmanlar sayesinde etkin güvenilir ve profesyonel müdahaleler gerçekleştirmekteyiz." dedi.

        Halkın ve personelin güvenliğini sağlamak için çalıştıklarını aktaran Karakaya, ayrıca şüpheli cisim ve patlayıcı maddeler konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme yaptıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        İstanbul'da vahşet! Mezarın üzerinde daha 6 aylık!
        İstanbul'da vahşet! Mezarın üzerinde daha 6 aylık!
        İhracatta rekor
        İhracatta rekor
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Düğün ve cenaze! Yaşlı adamı taşla öldürdü!
        Düğün ve cenaze! Yaşlı adamı taşla öldürdü!
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!
        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Araç hurdaya döndü... Yamaçtan kaya koptu!
        Araç hurdaya döndü... Yamaçtan kaya koptu!
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak
        Bütçede konut ve kiranın payı yükseldi
        Bütçede konut ve kiranın payı yükseldi

        Benzer Haberler

        Üç buzağıyla başladı, çiftçi kredisiyle hayvan sayısını 28'e çıkardı
        Üç buzağıyla başladı, çiftçi kredisiyle hayvan sayısını 28'e çıkardı
        Yüksel Yıldırım: Logi Tomasson ile anlaşma imzaladık
        Yüksel Yıldırım: Logi Tomasson ile anlaşma imzaladık
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda zanlı yakalandı
        Kamu yönetimi mezunu Yüksel, muhtarlık seçimini kazanmanın mutluluğunu yaşı...
        Kamu yönetimi mezunu Yüksel, muhtarlık seçimini kazanmanın mutluluğunu yaşı...
        Samsunspor'dan Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan Avrupa kutlaması
        Samsunspor-Kayserispor maçının ardından
        Samsunspor-Kayserispor maçının ardından