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        Vezirköprü'de kan bağışı kampanyası

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Türk Kızılay'ı tarafından kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 15:25 Güncelleme: 02.06.2025 - 15:52
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        Vezirköprü'de kan bağışı kampanyası
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Türk Kızılay'ı tarafından kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

        Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu, Köprülü Mehmet Paşa Parkı önünde gerçekleşen etkinlikte yaptığı konuşmada, kan bağışı kampanyasının 3 Haziran tarihinde sona ereceğini söyledi.

        Kurtoğlu, kampanya süresince İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından beden kitle endeksi ölçümü ve kanser taramalarının da yapılacağını belirterek, "Vezirköprü Devlet Hastanesi tarafından kan şekeri ve tansiyon ölçümleri gerçekleştirilecek. Kan bağışında bulunanlara fidan dağıtımı yapılacak. Öğrenci velileri arasından kan bağışı yapanlara futbol ve voleybol topu ile madalya verilecek. Etkinlik boyunca çeşitli ikramlar ve eğlenceler de yer alacak. Haydi sen de kan dostumuz ol, kan bağışına ihtiyacı olan milyonları birlikte hayata bağlayalım." ifadelerini kullandı.

        Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri ile katılımcılar kan bağışında bulundu.

        Açılış törenine, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Adalet Komisyonu Başkanı Burak Özdemir, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, İlçe Sağlık Müdürü Yasin Sağlam, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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