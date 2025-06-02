Samsun'da iş yerinden musluk çalan zanlı tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, bir iş yerinden 24 musluk bataryası çalan şüpheli tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükkolpınar Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerinden 75 bin lira değerinde 24 musluk bataryası çalındığını tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri saha çalışmaları, güvenlik kamerası analizleri ve istihbari değerlendirmeler neticesinde zanlının İ.İ. (45) olduğunu tespit etti.

Şüpheli, kısa sürede ekiplerce saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan İ.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.