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        Farklı illerde çobanlık yaparak saklanan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı

        Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yakalanmamak için her yıl farklı illerde çobanlık yapan 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlüyü Ordu'da yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 16:12 Güncelleme: 02.06.2025 - 16:12
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        Farklı illerde çobanlık yaparak saklanan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı
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        Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yakalanmamak için her yıl farklı illerde çobanlık yapan 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlüyü Ordu'da yakaladı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Bursa'da "kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 18 yıl hapis cezası bulunan ve 2013 yılından itibaren firari olan C.A'nın (52) yakalanması için çalışma başlattı.

        Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu C.A. Ordu'da yakalandı.

        C.A'nın 12 yıldır yakalanmamak için her yıl farklı ilde çobanlık yaparak kendini gizlediği ortaya çıktı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından Ordu Ünye Kapalı Cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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