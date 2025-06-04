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        Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu'nda tasarım ve resim sergisi açıldı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı çalışmaların sergilendiği tasarım ve resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:36 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:36
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        Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu'nda tasarım ve resim sergisi açıldı
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı çalışmaların sergilendiği tasarım ve resim sergisi açıldı.

        Okulun bahçesinde gerçekleştirilen sergiye Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar, öğrencilerin hazırladığı resim ve tasarım çalışmalarını inceledi.

        Kaymakam Beyazıt ile Toraman, sergide ve eserlerde emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, başarılı çalışmalarının devamını diledi.

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