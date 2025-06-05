Tekkeköy'de özel eğitim öğrencisi Miraç Küdük, ilk kişisel resim sergisini açtı

Samsun'da Tekkeköy İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıfta öğrenim gören özel gereksinimli öğrenci Miraç Küdük, ilk kişisel resim sergisini açtı.

Miraç Küdük, 30 eserden oluşan resim sergisini 4 ayda tamamladı. Okulun girişinde açılan sergide uçaklardan doğa manzarasına kadar pek çok temada resim yer aldı.

Miraç Küdük, AA muhabirine, resimle bağının ilkokul 4. sınıfta başladığını söyledi.

Resim yapmayı çok sevdiğini belirten Küdük, "İleride daha iyisini yaparım inşallah. 6. sınıfta ilk sergimi açtım. Büyüyünce Yonca hocam gibi resim öğretmeni olmak isterim." dedi.

Okulda görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Yonca Terzi ise Miraç'ın yeteneğini ilk çiziminde fark ettiğini dile getirerek, "Okula başladığı dönemde onunla karşılaştığımızda bana, 'Hayvanlar çizmek istiyorum öğretmenim' dedi. Ben de ona bir kağıt verdim. Birkaç hafta takip ettim. Baktım kusursuz çizimler yapıyor, tek darbede çizgi atıyor. Miraç'a, ‘Sana bir sergi açabilir miyiz?' dedim. Heyecanlandı. Bizim maceramız böyle başladı." dedi.

Miraç'ın hayvanları, arabaları, uçakları, özellikle SOLOTÜRK'ü çok sevdiğini vurgulayan Terzi, sevdiği objelere bakarak çizmeyi çok iyi yaptığı için güzel çalışmalar ortaya çıkardığını anlattı.

Miraç Küdük'ün annesi Özden Küdük ise çocuklarının hayalini desteklediklerini dile getirerek, "Allah izin verirse ileride güzel sanatlar okumayı düşünüyor. Biz de her zaman onun yanındayız, onunla gurur duyuyoruz. İnşallah daha iyilerini görmek nasip olur." ifadesini kullandı.

Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar da özel eğitimde fırsat eşitliğine dikkati çekerek, "Bu sergi sadece bir öğrencimizin başarı öyküsü değil, aynı zamanda özel eğitimde fırsat eşitliğinin ve doğru yönlendirmenin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Miraç'ın başarısı hepimize ilham veriyor." diye konuştu.

Okul müdürü Serdar Abay da özel eğitim öğrencileri Miraç Küdük'ün neler başarabileceğini gördüklerine işaret ederek, "Harika bir resim sergisine imza attı. Biz de onu, öğretmeni Yonca Hanım başta olmak üzere destekledik. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz." dedi.