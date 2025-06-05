Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 13:21 Güncelleme: 05.06.2025 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Canik ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Adreste arama yapan ekipler, 4 gram sentetik uyuşturucu ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

        Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arkadaşının boğazına şişe saplamıştı... Sır perdesi aralandı!
        Arkadaşının boğazına şişe saplamıştı... Sır perdesi aralandı!
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        "Blokeler kademeli olarak kaldırılacak"
        "Blokeler kademeli olarak kaldırılacak"
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        Trabzon'daki selde kaybolmuştu! Kahreden ayrıntılar!
        Trabzon'daki selde kaybolmuştu! Kahreden ayrıntılar!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        "Diğer şehirlerimiz alınmasın" dedi, gündem oldu
        "Diğer şehirlerimiz alınmasın" dedi, gündem oldu
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Yaz sıcağında rahat uyumanın 17 etkili yolu!
        Yaz sıcağında rahat uyumanın 17 etkili yolu!
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı

        Benzer Haberler

        Ayvacık turistlerin ilgi odağı haline geldi
        Ayvacık turistlerin ilgi odağı haline geldi
        Alaçam'da bayram tatili nedeniyle trafik denetimleri artırıldı
        Alaçam'da bayram tatili nedeniyle trafik denetimleri artırıldı
        Samsun'da bayram tatili nedeniyle otogarda trafik denetimi yapıldı
        Samsun'da bayram tatili nedeniyle otogarda trafik denetimi yapıldı
        Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'tan bayram mesajı
        Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'tan bayram mesajı
        Disleksi hastası Dilara, kendisi gibi çocuklara umut oluyor
        Disleksi hastası Dilara, kendisi gibi çocuklara umut oluyor
        Bursluluk sınavında tam puan alan Esra, başarısını kitap okuma ve ders tekr...
        Bursluluk sınavında tam puan alan Esra, başarısını kitap okuma ve ders tekr...