Samsun ve Tokat'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Bayramlaşma töreninde Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır da dua etti.

Programda Vali Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Mehmet Muş, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, vatandaşlarla bayramlaştı.

Samsun ve Tokat'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

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