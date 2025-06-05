Samsun ve Tokat'ta bayramlaşma programı düzenlendi
Samsun ve Tokat'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Samsun ve Tokat'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Samsun Valiliğince Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Programda Vali Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Mehmet Muş, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, vatandaşlarla bayramlaştı.
Bayramlaşma töreninde Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır da dua etti.
Programa, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur ile vatandaşlar katıldı.
- Tokat
Tokat Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda, Vali Abdullah Köklü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Köklü, tüm katılımcıların Kurban Bayramı'nı kutladı.
Bayramlaşma programına, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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