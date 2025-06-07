Ladik'te trafik denetiminde sürücülere lokum ikram edildi

Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen trafik denetiminde Samsun'un Ladik ilçesinde ekipler, sürücülere lokum ve şeker ikramında bulundu.

Ladik İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, bayram dolayısıyla yoğunlaşan kara yollarında denetimlerini sürdürüyor.

Sürücülere emniyet kemeri kullanımı, hız, yorgun araç kullanılmaması, sürüş esnasında cep telefonu kullanılmaması ile genel trafik kurallarına hakkında bilgilendirme yapılan denetimde ekipler, durdurduğu araçların sürücüleri ile yolculara şeker ve lokum ikram etti.

Ladik Kaymakam Vekili Muhammet Özbalta, "Bayramlar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak içindir, ayırmak için değil. Trafik kurallarına uyalım, bayramımız bayram olsun" sloganıyla başlatılan denetimlere İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince devam ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın sevdiklerine kavuşup yine aynı şekilde evlerine dönmeleri, bizim için son derece önemlidir. Kurallar bizleri hayata bağlar. Lütfen trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım." dedi.