Salıpazarı'nda bayramlaşma programı düzenlendi

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, Muhtarlar Dernek Başkanı Erol Gürsoy, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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