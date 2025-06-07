Samsunspor, İzlandalı kanat oyuncusu Tomasson'u transfer etti

Tomasson'un Stromsgodset formasıyla çok iyi performans gösterdiği vurgulanan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun sol kanattaki enerjisi, mücadeleci yapısı ve İzlanda Milli Takımı tecrübesiyle artık Samsunspor için mücadele edeceği kaydedildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İzlandalı futbolcu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, FIFA tarafından verilen iki dönem transfer yasağının kalkmasının ardından ilk resmi transferini duyurdu.

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