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        Ladik Belediyesince bayramlaşma programı düzenledi

        Ladik Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 16:16 Güncelleme: 07.06.2025 - 16:16
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        Ladik Belediyesince bayramlaşma programı düzenledi
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        Ladik Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Belediye başkanlık makamından gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Adnan Topal, Belediye Başkan yarımcıları Hakan Karahan ve Fikret Baştan, AK Parti İlçe Başkanı Erkan Şahin, MHP İlçe Başkanı Gülami Erdoğan ile meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

        Topal, bayramların birlikte güzel olduğunu belirterek, "Bayramlar paylaşmanın, yardımlaşmanın, bir ve beraber olmanın vesilesidir. Sizlerin varlığı, bayramın bereketini iki kat artırmıştır. Rabb'im kesilen kurbanlarınızı makbul buyursun, bayramınız mübarek olsun." dedi.

        Topal, bayramlaşmaya gelen çocuklara oyuncak hediye etti.

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