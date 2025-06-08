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        Samsunspor'da bayramlaşma töreni düzenlendi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'da Kurban Bayramı programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 18:51 Güncelleme: 08.06.2025 - 19:06
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        Samsunspor'da bayramlaşma töreni düzenlendi
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'da Kurban Bayramı programı yapıldı.

        Nuri Asan Tesisleri'ndeki programda Samsunsporlu yöneticiler, taraftarlarla bayramlaştı.

        Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, gazetecilere açıklamasında bayramlaşma programını geleneksel hale getirdiklerini belirterek "Elde ettiğimiz üçüncülükle bu seviyede ilk defa Avrupa kupalarına katılma şansını elde etmenin haklı gururu ve mutluluğuyla bugünü daha da anlamlandırmış oluyoruz." dedi.

        UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istediklerinin altını çizen Bilen, "Bir başarı varsa ekip halinde 'biz bize yeteriz' mottosuyla çıktığımız yolu, hepimizin sahipleneceği ortak bir başarı olarak nitelendiriyoruz ama geldiğimiz noktada başarılı olmak artık birçok sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla hepimizin sorumluluğu daha çok arttı. Bunun idraki içerisinde yine kenetlenmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

        Samsunspor'u şehirdeki tüm kurum kuruluşların daha çok benimsemesi gerektiğini anlatan Bilen, şunları kaydetti:

        "Geldiğimiz noktada bu takım artık Avrupa'da mücadele edeceğine göre seviyemizi yükseltmemiz gerekiyor. Bu seviyeyi yükseltirken de dün yapılanlar yetmeyecek. Daha fazla destek olunması lazım, daha fazla iş birliği içinde olmamız lazım yoksa burada kırgınlıklara, küslüklere asla yer vermememiz lazım. Her gün yeni bir dünya kuruluyor, bu dünyada biz de yerimizi almamız lazım."

        Programa MHP İl Başkanı Burhan Mucur, Samsunspor icra kurulu üyeleri, sivil toplum kurulu temsilcileri ve Samsunsporlu taraftarlar katıldı.

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