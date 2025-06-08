Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da "Oğuzlu Yağlı Güreşleri"nin 100'üncüsü yapıldı

        Samsun'un Terme ilçesinde "Oğuzlu Yağlı Güreşleri"nin 100'üncüsü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 21:55 Güncelleme: 08.06.2025 - 21:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da "Oğuzlu Yağlı Güreşleri"nin 100'üncüsü yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Terme ilçesinde "Oğuzlu Yağlı Güreşleri"nin 100'üncüsü gerçekleştirildi.

        Oğuzlu Mahallesi'ndeki yağlı güreşler, 1952 Helsinki Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Termeli güreşçi Hasan Gemici'nin adını taşıyan Oğuzlu Hasan Gemici Spor Kompleksi'nde düzenlendi.

        Organizasyona katılan Hasan Gemici'nin oğlu Faruk Gemici, güreş sahasına babasının adının verilmesinden dolayı teşekkür etti.

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ise Oğuzlu Yağlı Güreşleri'nin sadece bir spor karşılaşması değil, kültürel bir miras olduğunu söyledi.

        Ata sporları yağlı güreşe sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu dile getiren Kul, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başta olmak üzere tesisin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Organizasyonun güreş ağası Çetin Öztürk de uzun ve zorlu bir sürecin ardından büyük emekle tarihi organizasyonu yeni tesisleriyle taçlandırdıklarını anlatarak, 100 yıllık geleneklerine yakışır ortamda güreşlerin gerçekleşmesinden gurur duyduklarını kaydetti.

        Yaklaşık 200 güreşçinin katıldığı organizasyonda finalde Süleyman Başar'ı mağlup eden Hamza Özkaradeniz, başpehlivan oldu.

        Güreşler sonunda dereceye giren pehlivanlara madalya ve ödülleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Özgürlük Filosu'nu tehdit etti
        İsrail Özgürlük Filosu'nu tehdit etti
        4 kişi hayatını kaybetmişti! Bina sakinleri yaşadıklarını anlattı
        4 kişi hayatını kaybetmişti! Bina sakinleri yaşadıklarını anlattı
        Osimhen'den Al Hilal kararı!
        Osimhen'den Al Hilal kararı!
        Kayıp otizmli Onurcan'dan yürek yakan haber!
        Kayıp otizmli Onurcan'dan yürek yakan haber!
        Sultanlar, Çin Seddi'ni yıktı!
        Sultanlar, Çin Seddi'ni yıktı!
        Immobile'ye son teklif!
        Immobile'ye son teklif!
        Akrabalar çatıştı! 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı var!
        Akrabalar çatıştı! 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı var!
        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor!
        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor!
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Rusya'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Rusya'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        "Sıradaki parça: mehter marşı"
        "Sıradaki parça: mehter marşı"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?

        Benzer Haberler

        Samsun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Samsun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Samsun'da dağdan düşen taşlar nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yo...
        Samsun'da dağdan düşen taşlar nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yo...
        Samsunspor'da bayramlaşma töreni düzenlendi
        Samsunspor'da bayramlaşma töreni düzenlendi
        Samsun'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Samsun'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        MHP Çarşamba İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı
        MHP Çarşamba İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı
        Havza'da 2. Bayraktepe Bahar Şenliği düzenlendi
        Havza'da 2. Bayraktepe Bahar Şenliği düzenlendi