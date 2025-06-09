Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu, 22 kök kenevir bitkisi, 100 sentetik ecza hapı, 2 hassas terazi, 100 gram esrar, kenevir bitkisi yetiştirmeye yarayan havalandırma sistemi, vantilatör, özel aydınlatma düzeneği, iklimlendirme cihazları, termometre, nemlendirme cihazları ele geçirdi.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
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