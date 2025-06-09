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        Samsun-Ankara kara yolu Havza geçişinde bayram dönüşü yoğunluğu

        Kurban Bayramı tatilinin son gününde Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 15:14 Güncelleme: 09.06.2025 - 15:28
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        Samsun-Ankara kara yolu Havza geçişinde bayram dönüşü yoğunluğu
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        Kurban Bayramı tatilinin son gününde Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk yaşanıyor.

        Trafik polisleri, Samsun'dan Ankara yönüne oluşan yoğunlukta sürücülerin rahat ilerleyebilmesi için belirli noktalarda önlem aldı.

        İçişleri Bakanlığının yayımladığı bayram tedbirleri genelgesine uygun olarak kolluk kuvvetleri arife gününden bu yana 7/24 çalışma esasıyla özellikle Havza giriş ve çıkışı ile ilçe genelinde trafik tedbirlerini sürdürüyor.

        Bölgedeki trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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