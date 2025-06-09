Samsun-Ankara kara yolu Havza geçişinde bayram dönüşü yoğunluğu

Bölgedeki trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı bayram tedbirleri genelgesine uygun olarak kolluk kuvvetleri arife gününden bu yana 7/24 çalışma esasıyla özellikle Havza giriş ve çıkışı ile ilçe genelinde trafik tedbirlerini sürdürüyor.

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