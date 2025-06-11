Samsun'da bir araçta radar tespit cihazı bulundu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir araçta radar tespit cihazı ele geçirildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir araçta radar tespit cihazı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından gerçekleştirilen denetim sırasında, M.A.Y'nın (25) aracında arama yapıldı.
Aramada radar tespit cihazı ile sahte polis kartı ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
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