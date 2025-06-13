Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı

İkametlerde arama yapan ekipler, 6 elektrikli otomatik sigara sarma makinesi, 20 bin doldurulmuş makaron, 23 bin 600 bandrolsüz makaron ile 2 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

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