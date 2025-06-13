Ziraat Odası Başkanı Ersoy'dan kahverengi kokarca ile doğru mücadele yapılması uyarısı

Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadelede Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmış ilaçların kullanılması gerektiğini bildirdi.

Ersoy, yaptığı açıklamada, çiftçilerin büyük gayretle kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele ettiğini ancak sahadaki gözlemleri ve kendilerine gelen sorulardan bazı üreticilerin ruhsatsız ve etkisiz ilaçlara yöneldiğini anladıklarını belirterek, bunun hem ürün kaybına yol açtığını hem de zararlının baskısını azaltmakta etkisiz kaldığını vurguladı.

Kahverengi kokarca ile mücadelede mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığının ruhsat verdiği ilaçların tercih edilmesi gerektiğine işaret eden Ersoy, "Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün sosyal medya hesaplarında ve resmi kanallarda onaylı ilaç listeleri yayınlanıyor. Ne yazık ki hala bazı üreticiler kulaktan dolma bilgilerle ruhsatsız ilaçları kullanıyor. Bu durum sadece verimliliği değil, aynı zamanda ürün kalitesini ve tarımsal sürdürülebilirliği de tehdit ediyor." ifadesini kullandı.