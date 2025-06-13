Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da ticari araçlara yönelik trafik denetimi

        Samsun'un Bafra ilçesinde ticari araçlara yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 16:54 Güncelleme: 13.06.2025 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da ticari araçlara yönelik trafik denetimi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde ticari araçlara yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ve İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Bafra'da dolmuş, taksi ve okul servislerine yönelik trafik denetiminde bulundu.

        Denetimde sürücülerin ehliyet yeterlilikleri, güzergah izin belgeleri, SRC belgeleri ve psikoteknik yeterlilikleri kontrol edildi. Ayrıca araçların iç güvenlik sistemleri de incelendi.

        Zabıta ekipleri ise araçların üzerindeki folyo kaplamaların uygunluğunu ve araç içlerinin temizliğini denetledi.

        Ekipler, güzergahlar üzerindeki trafik kuralları hakkında sürücülere uyarılarda bulundu, ticari araçlara yönelik kontrollerin düzenli olarak yapılmaya devam edeceği belirtildi.

        Denetimlerin amacının trafik güvenliğini artırmak ve yolcuların daha güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak olduğu vurgulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        966 milyar dolarlık çatışma
        966 milyar dolarlık çatışma
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Marmaray'daki kavgada istenen ceza belli oldu
        Marmaray'daki kavgada istenen ceza belli oldu

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı
        Havzalı genç bilek güreşi şampiyonu altın ile ödüllendirdi
        Havzalı genç bilek güreşi şampiyonu altın ile ödüllendirdi
        Samsun'da karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        Samsun'da karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Çoban'dan "Kızılay'ın 157. yılı" mesajı
        Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Çoban'dan "Kızılay'ın 157. yılı" mesajı
        Samsun'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da 23 bin makaron ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da 23 bin makaron ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı