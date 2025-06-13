Samsun'da ticari araçlara yönelik trafik denetimi

Samsun'un Bafra ilçesinde ticari araçlara yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ve İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Bafra'da dolmuş, taksi ve okul servislerine yönelik trafik denetiminde bulundu.

Denetimde sürücülerin ehliyet yeterlilikleri, güzergah izin belgeleri, SRC belgeleri ve psikoteknik yeterlilikleri kontrol edildi. Ayrıca araçların iç güvenlik sistemleri de incelendi.

Zabıta ekipleri ise araçların üzerindeki folyo kaplamaların uygunluğunu ve araç içlerinin temizliğini denetledi.

Ekipler, güzergahlar üzerindeki trafik kuralları hakkında sürücülere uyarılarda bulundu, ticari araçlara yönelik kontrollerin düzenli olarak yapılmaya devam edeceği belirtildi.

Denetimlerin amacının trafik güvenliğini artırmak ve yolcuların daha güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak olduğu vurgulandı.