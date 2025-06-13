Bafra'da ekmek fırınları denetlendi
Samsun'un Bafra ilçesinde zabıta ekipleri, ekmek fırınlarına yönelik denetim yaptı.
Samsun'un Bafra ilçesinde zabıta ekipleri, ekmek fırınlarına yönelik denetim yaptı.
Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki fırınlarda denetim gerçekleştirdi.
İşletmelerin gramaj ve tarife kurallarına uyup uymadığı, üretim alanlarının temizliği, çalışan personelin kişisel hijyen kurallarının incelendiği denetimde 41 fırın kontrol edildi.
Denetimde önemli bir soruna rastlanmadığı bildirildi.
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