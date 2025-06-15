Samsun'da üreten kadınların çalışmalarını anlatmak için tanıtım filmi çekildi

Samsun'un Alaçam ilçesinde tarım alanında üretim yapan kadınların çalışmalarını anlatan tanıtım filmi için çekimler yapıldı.

Gökçeboğaz Mahallesi'nde faaliyetlerini sürdüren Gökçeboğaz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınların ürünlerinin tanıtılması için yapılan çekimlere Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gülsüm Gözde Ayanoğlu ile Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu da katıldı.

Tanıtım çekimlerini inceleyen heyet, kooperatif üyesi kadınlarla bir süre sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ayanoğlu, 2025 yılının Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası kooperatifler yılı olarak ilan edildiğini anımsatarak, "Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü olarak bizler de kooperatifçilik kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılması ve farkındalığının artırılması amacıyla çeşitli tanıtım çalışmaları yürütüyoruz." dedi.

Bu kapsamda özellikle kadın girişimlerinin ürünlerinin ekonomiye kooperatifler aracılığıyla dahil edilmesini ve istihdamının artırılmasını önemsediklerini vurgulayan Ayanoğlu, "Özellikle 2020 yılından bu yana uygulanmakta olan Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı'ndan desteklenen ve başarılı işleri imza atmış Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatiflerimizin daha görünür olması, kamuda ilham oluşturması amacıyla başarı hikayelerini de paylaşmayı hedefliyoruz. Bugün burada bu kapsamda başarılı bir örnek olarak öngördüğümüz Gökçeboğaz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatiflerimizdeyiz. Bu kooperatifimiz 2021 yılında Samsun'un ilçesinde kuruldu." diye konuştu.

Turpçu da Bakanlığın Basın Müşavirliğiyle birlikte çekimler yapıldığını belirterek, "Kooperatiflerimizin ülkemiz genelinde tanıtılmasıyla ilgili olarak Sinop'ta çekimlerimiz başladı, 3 gündür Samsun'da devam ediyor. Samsun'daki kooperatiflerimizin tanıtımına yönelik çekimlerimizi sürdürmekteyiz. Bu kapsamda dün Vezirköprü'de kadın kooperatifimizle ilgili çekimlerimizi gerçekleştirdik. Bugün de Gökçeboğaz, birazdan da Yakakent'teki Kadın Kooperatifimizle ilgili çekimlerimizi gerçekleştireceğiz. Kadın kooperatiflerimizi çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.