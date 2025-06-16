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        Samsun'da Babalar Günü'nde Yeşilay'dan anlamlı buluşma

        Samsun'da Babalar Günü'nde "Baba-Çocuk Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 09:18 Güncelleme: 16.06.2025 - 09:21
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        Samsun'da Babalar Günü'nde Yeşilay'dan anlamlı buluşma
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        Samsun'da Babalar Günü'nde "Baba-Çocuk Şenliği" düzenlendi.

        Babalar Günü kapsamında, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlk İş Babalık Platformu iş birliğiyle düzenlenen 6. Geleneksel "Baba-Çocuk Şenliği", Batı Park'ta gerçekleştirildi.

        Aile bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan şenlikte babalar ve çocukları etkinliklerle dolu bir gün geçirdi.

        Etkinlikte yüz boyama ve kitap ayracı boyama atölyeleri yapıldı.

        Samsun Yeşilay Şube Başkanı Emre Güneş, Yeşilay olarak anlamlı günde yerlerini aldıklarını söyledi.

        Aile Yılı kapsamında bulundukları etkinliklerde bilgilendirme yaptıklarını dile getiren Güneş, "Etkinlik alanında kurduğumuz stantla, bağımlılıkla mücadele ve koruyucu aile farkındalığı konularında bilgilendirme yaptık. Genç Yeşilay Topluluğumuz çocukların yüzlerini boyayarak ve kitap ayracı boyama atölyesi yaparak etkinliğe renk kattı, çocuklarla birlikte eğlenceli zamanlar geçirdiler. Toplumun temel yapı taşı olan aileleri destekleyen bu tür etkinliklerde yer almak bizler için büyük bir mutluluk." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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