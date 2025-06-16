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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 13:34 Güncelleme: 16.06.2025 - 13:34
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ile Atakum'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 666,23 gram sentetik uyuşturucu, 1006 uyuşturucu hap, 318 sentetik ecza hapı, 19 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde, hassas terazi, 1,47 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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