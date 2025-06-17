Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da tartıştığı kız arkadaşını darbeden şüpheli yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını darbeden şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 15:19 Güncelleme: 17.06.2025 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da tartıştığı kız arkadaşını darbeden şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını darbeden şüpheli gözaltına alındı.

        İddiaya göre, ilçede bir eğlence mekanında çalışan S.T. (44) ile erkek arkadaşı K.G. arasında birlikte yaşadıkları Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evde tartışma çıktı.

        Kız arkadaşının eğlence mekanında çalışmasını istemediği gerekçesiyle büyüyen tartışmada K.G, S.T'yi darbetti.

        S.T'nin fenalaştığını fark eden K.G, arkadaşını ilçedeki özel hastaneye götürdü. Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Bürosu ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        Altın ve petrol yükselişte
        Altın ve petrol yükselişte
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kene bir günde iki can aldı!
        Kene bir günde iki can aldı!
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Ertan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı
        Ertan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı
        Ordu'nun ardından... Bir kentte daha 2 gün denize girmek yasaklandı!
        Ordu'nun ardından... Bir kentte daha 2 gün denize girmek yasaklandı!
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Z kuşağının hobileri değişti
        Z kuşağının hobileri değişti

        Benzer Haberler

        Samsun'da tırla çarpışan canlı hayvan yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da tırla çarpışan canlı hayvan yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da 100'üncü donör onuruna pasta kesildi
        Samsun'da 100'üncü donör onuruna pasta kesildi
        Traktörün arkasına bağladığı ineği sürükleyerek götürdü
        Traktörün arkasına bağladığı ineği sürükleyerek götürdü
        Samsun'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
        Samsun'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
        Makyözlüğü bıraktı, sanayide 'Aybüke usta' oldu
        Makyözlüğü bıraktı, sanayide 'Aybüke usta' oldu
        Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 100. kök hücre bağışı için kutlama...
        Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 100. kök hücre bağışı için kutlama...