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        GÜNCELLEME - Samsun'da tartıştığı kız arkadaşını darbeden şüpheli tutuklandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını darbeden şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 15:19 Güncelleme: 17.06.2025 - 15:19
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        GÜNCELLEME - Samsun'da tartıştığı kız arkadaşını darbeden şüpheli tutuklandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını darbeden şüpheli tutuklandı.

        İddiaya göre, ilçede bir eğlence mekanında çalışan S.T. (44) ile erkek arkadaşı K.G. arasında birlikte yaşadıkları Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evde tartışma çıktı.

        Kız arkadaşının eğlence mekanında çalışmasını istemediği gerekçesiyle büyüyen tartışmada K.G, S.T'yi darbetti.

        S.T'nin fenalaştığını fark eden K.G, arkadaşını ilçedeki özel hastaneye götürdü. Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Bürosu ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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