Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Rabia A. yönetimindeki 55 AKY 159 plakalı motosiklet, Karaköy Elifli sapağı yakınlarında devrildi.
Kazada yaralanan Rabia A'ya ilk müdahaleyi, görevden dönen bir ambulans ekibi yaptı.
Rabia A, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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