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        OMÜ Havza Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulunda (MYO) 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 16:26 Güncelleme: 18.06.2025 - 16:26
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        OMÜ Havza Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulunda (MYO) 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Havza İlçe Stadı'ndaki törene öğrenciler farklı mesajlar taşıyan dövizler ile çıktı.

        Havza MYO Müdürü Doç Dr. Ercan Tural da öğrencilerden, sadece kendileri ve aileleri için değil, ülkeleri ve insanlık için de başarılı olmaları gerektiğini unutmamaları gerektiğini söyledi.

        Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise öğrencilerine bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

        OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz ise mezun olan her öğrencinin OMÜ’nün birer kalite elçisi olduğunu ifade etti.

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat da öğrencileri kutlayarak, "Akademik eğitim kadar önemli olan bir değer daha var hayatta. Sizlere tavsiyem dürüst, çalışkan ve özverili olun. Bu ülkenin sizlere ihtiyacı var. Bunun bilinci ile hayatınıza yön verin. Havza inşallah OSB’si ile buradan mezun olanlara iş imkanı sağlayacak bir düzeye kısa sürede gelecek. Sizleri ve aileleriniz kutluyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından yüksekokulu ve bölümlerini dereceyle tamamlayan öğrencilere belgeleri Kaymakam Ayvat, Belediye Başkanı İkiz, Havza MYO Müdürü Tural ve diğer davetlilerce verildi.

        Başarı belgesi dağıtımı sonrası üniversiteden bu yıl mezun olan 250 öğrenci, keplerini havaya fırlatarak kutlama yaptı.

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