Samsun'da orman yangınlarının önüne geçmek için çeşitli kararlar alındı

Samsun Valiliğince kentte orman yangınlarının önüne geçmek için orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak gibi birçok konuda çeşitli kararlar alındığını bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, kent sınırları içindeki yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik yerleri, orman parkı ve milli park alanları dışındaki ormanlık alanlara girişler 19 Haziran-30 Ekim 2025 tarihleri arasında yasaklandı. Ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak, orman içinde ATV, UTV, motosiklet kullanmak yasaklandı.

Orman Yasasının 31 ve 32'inci maddeleri kapsamında olan köyler ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler ve mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının da yasaklandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: