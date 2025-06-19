Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Yeşilay Samsun Şubesince koruma altındaki çocuklara bağımlılık eğitimi verildi

        Yeşilay Samsun Şubesi tarafından koruma altındaki çocuklara bağımlılıkla ilgili eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 18:55 Güncelleme: 19.06.2025 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Samsun Şubesince koruma altındaki çocuklara bağımlılık eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilay Samsun Şubesi tarafından koruma altındaki çocuklara bağımlılıkla ilgili eğitim verildi.

        26 Haziran Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evlerinde koruma altında olan çocuklara tütün ve madde bağımlılığıyla ilgili bilgi aktarıldı.

        Eğitim, gençlik komisyonu üyesi ve Türkiye Bağımlılıkla Mücadele formatörü Sıla Zengin tarafından gerçekleştirildi.

        Zengin, bağımlılık ile ilgili genç yaşta bilinçlenmek gerektiğini belirterek, küçük yaşlarda bağımlılığa dikkat etmek gerektiğini vurguladı.

        Zengin, "Eğitim küçük yaşta başlar, bu kapsamda küçük yaşta başlayan eğitimlerle farkındalığı artırarak bağımlılığa yakalanmamaları için bilgilendirme yapıyoruz." ifadesini kullandı.

        Eğitim sonunda Genç Yeşilay Samsun Şubesi Gençlik Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hacer Avcı ve şube sorumlusu Ceyda Taşdemir tarafından Yeşilay ve YEDAM hizmetleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        “Senden adam olmaz dedi, öldürdüm”
        “Senden adam olmaz dedi, öldürdüm”
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!

        Benzer Haberler

        Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde yangın tatbikatı yapıldı
        Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde yangın tatbikatı yapıldı
        Samsun'da ormana girişler yasaklandı
        Samsun'da ormana girişler yasaklandı
        Samsun'da orman yangınlarının önüne geçmek için çeşitli kararlar alındı
        Samsun'da orman yangınlarının önüne geçmek için çeşitli kararlar alındı
        OMÜ'den mezun olan öğrencilerin heykel, resim ve grafik tasarımları sergisi...
        OMÜ'den mezun olan öğrencilerin heykel, resim ve grafik tasarımları sergisi...
        Salıpazarı'nda sahipli kedi ve köpekler kimliklendiriliyor
        Salıpazarı'nda sahipli kedi ve köpekler kimliklendiriliyor
        Samsun'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Samsun'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı