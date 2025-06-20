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        Samsun'da kurusıkı tabancayı silaha dönüştüren 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da kurusıkı tabancayı silaha dönüştüren 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 12:31 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:31
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        Samsun'da kurusıkı tabancayı silaha dönüştüren 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'da kurusıkı tabancayı silaha dönüştüren 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kurusıkı tabancaların ateşli silaha dönüştürülmesinin önlenmesi ve dönüştürülen silahların tespitine yönelik çalışma yürütüldü.

        Atakum ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda ikamette yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca ile 3 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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