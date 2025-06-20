Samsun'da kurusıkı tabancayı silaha dönüştüren 2 zanlı yakalandı

Atakum ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda ikamette yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca ile 3 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kurusıkı tabancaların ateşli silaha dönüştürülmesinin önlenmesi ve dönüştürülen silahların tespitine yönelik çalışma yürütüldü.

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