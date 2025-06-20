Samsun'da kaçak avlanan 160 kilogram deniz salyangozu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede gerçekleştirdiği denetimlerde yasaklı alanda avlanma yapıldığını tespit etti.

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