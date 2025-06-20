Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kaçak avlanan 160 kilogram deniz salyangozu ele geçirildi

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kaçak avlanan 160 kilogram deniz salyangozu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 17:11 Güncelleme: 20.06.2025 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kaçak avlanan 160 kilogram deniz salyangozu ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kaçak avlanan 160 kilogram deniz salyangozu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede gerçekleştirdiği denetimlerde yasaklı alanda avlanma yapıldığını tespit etti.

        Ekipler, kaçak avlanarak kıyıya götürülen 160 kilogram deniz salyangozunu ele geçirdi.

        Yasadışı avcılık faaliyetinde bulunan 2 kişiye, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet nedeniyle toplam 25 bin 670 lira idari para cezası uygulandı.

        Deniz salyangozları yeniden denize bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da hastane bahçesinde cinayet!
        İstanbul'da hastane bahçesinde cinayet!
        Kritik davalara bakan hakimlerin yerleri değişti
        Kritik davalara bakan hakimlerin yerleri değişti
        "İsrail'in haydutluğu durdurulmalı "
        "İsrail'in haydutluğu durdurulmalı "
        20 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        20 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        İran'da İsrail protestosu
        İran'da İsrail protestosu
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Öldürdü, araçtan inip evine girdi!
        Öldürdü, araçtan inip evine girdi!
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Vlahovic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
        Vlahovic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Arkadaşlarını uğurlarken 5.kattan düştü!
        Arkadaşlarını uğurlarken 5.kattan düştü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!

        Benzer Haberler

        Ladik ilçesinde kahverengi kokarca ile mücadele için doğaya samuray arıcığı...
        Ladik ilçesinde kahverengi kokarca ile mücadele için doğaya samuray arıcığı...
        Ladik ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı
        Ladik ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı
        Ladik'te bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Ladik'te bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        SAMDOB, Samsun Kültür Yolu Festivali'nde 9 temsil sahneleyecek
        SAMDOB, Samsun Kültür Yolu Festivali'nde 9 temsil sahneleyecek
        Samsun merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu
        Samsun merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu
        Meyve suyu ve süt kutusundan uyuşturucu çıktı
        Meyve suyu ve süt kutusundan uyuşturucu çıktı