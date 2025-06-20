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        Samsun'da kaçak cep telefonu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Samsun'da İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 22:44 Güncelleme: 20.06.2025 - 22:44
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        Samsun'da kaçak cep telefonu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yurda kaçak yollarla sokulan cep telefonu ve aksesuarlarını piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda gümrük kaçağı 4 cep telefonu ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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